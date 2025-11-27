Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год

Лидируют практичные и универсальные категории. В первую очередь это электроника и бытовая техника (30%), далее идут подарочные сертификаты (24%), косметика и парфюмерия (23%), а также товары для дома и ювелирные украшения (по 20%).

Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год. Об эом сообщает пресс-служба Simple Group.

При этом пожелания россиян несколько отличаются от того, что они сами планируют дарить. Самыми популярными при выборе подарка по-прежнему остаются сладости и конфеты (51%). Вырос интерес к новогодним сувенирам (с 31% до 35%), косметике и парфюмерии (с 30% до 35%), товарам для дома (с 27% до 32%), подарочным сертификатам (с 20% до 23%), а также одежде и аксессуарам (с 16% до 21%).