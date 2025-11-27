Рязань
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
7 часов назад
489
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
611
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
928
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 703
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год. Об эом сообщает пресс-служба Simple Group.

Лидируют практичные и универсальные категории. В первую очередь это электроника и бытовая техника (30%), далее идут подарочные сертификаты (24%), косметика и парфюмерия (23%), а также товары для дома и ювелирные украшения (по 20%).

При этом пожелания россиян несколько отличаются от того, что они сами планируют дарить. Самыми популярными при выборе подарка по-прежнему остаются сладости и конфеты (51%). Вырос интерес к новогодним сувенирам (с 31% до 35%), косметике и парфюмерии (с 30% до 35%), товарам для дома (с 27% до 32%), подарочным сертификатам (с 20% до 23%), а также одежде и аксессуарам (с 16% до 21%).