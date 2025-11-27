Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Как указано в публикации, пожилым людям по телефону или через мессенджеры предлагают перевести пенсионные накопления или личные сбережения в «программу долгосрочных сбережений» или «программу государственного софинансирования пенсий». При этом аферисты обещают мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия.

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с накоплениями пенсионеров. Об этом 27 ноября сообщило ТАСС.

Как указано в публикации, пожилым людям по телефону или через мессенджеры предлагают перевести пенсионные накопления или личные сбережения в «программу долгосрочных сбережений» или «программу государственного софинансирования пенсий».

При этом аферисты обещают мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия.