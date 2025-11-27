Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
Сбт, 29
ЦБ USD 78.25 -0.34 28/11
ЦБ EUR 90.79 -0.71 28/11
Нал. USD 79.51 / 80.00 27/11 18:20
Нал. EUR 92.20 / 93.00 27/11 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
7 часов назад
489
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
611
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
928
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 703
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Российские банки расширят инструменты финансовой самозащиты клиентов

Российские банки отмечают активное использование клиентами механизмов самоограничений для защиты от необдуманных займов и мошеннических схем. Согласно данным ВТБ, представленным в преддверии 16-го Инвестиционного форума «Россия зовет!», ежемесячный экономический эффект от использования сервиса самозапрета на потребительские кредиты достигает 300 млн рублей. На текущий момент инструментом пользуются около 5% заемщиков, обращающихся за кредитами, причем банк прогнозирует сохранение этой доли в следующем году.

Федеральный механизм самозапрета, действующий с 1 марта 2025 года через портал Госуслуги и МФЦ, позволяет ограничивать выдачу потребительских кредитов, сохраняя возможность оформления ипотеки, автокредитов и образовательных займов. Информация о запрете отражается в кредитной истории до момента его отмены самим заемщиком.

Дополняя государственные инструменты, банки развивают собственные сервисы самоограничений. ВТБ, например, с сентября 2025 года позволяет клиентам устанавливать запреты на дистанционное оформление не только потребительских, но и автокредитов наличными, а также на досрочное снятие средств со вкладов. Аналогичные сервисы активно развивают и другие участники рынка. Тинькофф внедрил функцию временной блокировки определенных категорий расходов, а Альфа-Банк предоставляет клиентам возможность устанавливать персональные лимиты на кредитную нагрузку.

С 1 сентября 2025 года в банковской практике появился дополнительный защитный инструмент — «период охлаждения», который составляет от 4 часов для займов до 200 тыс. рублей до 48 часов для крупных сумм. Статистика ВТБ показывает, что доля отказов в этот период не превышает 3%, причем в онлайн-каналах показатель выше, чем в офисах. Аналогичные механизмы внедряют и другие кредитные организации, например, Россельхозбанк и Промсвязьбанк тестируют схожие решения, адаптируя сроки «периода охлаждения» в зависимости от типа кредитного продукта.

Отдельное направление — защита прав собственности на недвижимость. С 2017 года действует возможность установки самозапрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия через Росреестр или Госуслуги, что особенно актуально для пожилых граждан и собственников, находящихся вдали от места проживания.

Эксперты отмечают, что развитие инструментов финансовой самозащиты отражает растущий запрос со стороны клиентов на контроль над своими финансовыми решениями и соответствует общемировому тренду на повышение ответственности финансовых организаций за защиту интересов потребителей.