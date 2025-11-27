Российские банки расширят инструменты финансовой самозащиты клиентов

Российские банки отмечают активное использование клиентами механизмов самоограничений для защиты от необдуманных займов и мошеннических схем. Согласно данным ВТБ, представленным в преддверии 16-го Инвестиционного форума «Россия зовет!», ежемесячный экономический эффект от использования сервиса самозапрета на потребительские кредиты достигает 300 млн рублей. На текущий момент инструментом пользуются около 5% заемщиков, обращающихся за кредитами, причем банк прогнозирует сохранение этой доли в следующем году.

Федеральный механизм самозапрета, действующий с 1 марта 2025 года через портал Госуслуги и МФЦ, позволяет ограничивать выдачу потребительских кредитов, сохраняя возможность оформления ипотеки, автокредитов и образовательных займов. Информация о запрете отражается в кредитной истории до момента его отмены самим заемщиком.

Дополняя государственные инструменты, банки развивают собственные сервисы самоограничений. ВТБ, например, с сентября 2025 года позволяет клиентам устанавливать запреты на дистанционное оформление не только потребительских, но и автокредитов наличными, а также на досрочное снятие средств со вкладов. Аналогичные сервисы активно развивают и другие участники рынка. Тинькофф внедрил функцию временной блокировки определенных категорий расходов, а Альфа-Банк предоставляет клиентам возможность устанавливать персональные лимиты на кредитную нагрузку.

С 1 сентября 2025 года в банковской практике появился дополнительный защитный инструмент — «период охлаждения», который составляет от 4 часов для займов до 200 тыс. рублей до 48 часов для крупных сумм. Статистика ВТБ показывает, что доля отказов в этот период не превышает 3%, причем в онлайн-каналах показатель выше, чем в офисах. Аналогичные механизмы внедряют и другие кредитные организации, например, Россельхозбанк и Промсвязьбанк тестируют схожие решения, адаптируя сроки «периода охлаждения» в зависимости от типа кредитного продукта.

Отдельное направление — защита прав собственности на недвижимость. С 2017 года действует возможность установки самозапрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия через Росреестр или Госуслуги, что особенно актуально для пожилых граждан и собственников, находящихся вдали от места проживания.

Эксперты отмечают, что развитие инструментов финансовой самозащиты отражает растущий запрос со стороны клиентов на контроль над своими финансовыми решениями и соответствует общемировому тренду на повышение ответственности финансовых организаций за защиту интересов потребителей.