Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
Сбт, 29
ЦБ USD 78.25 -0.34 28/11
ЦБ EUR 90.79 -0.71 28/11
Нал. USD 79.51 / 80.00 27/11 18:20
Нал. EUR 92.20 / 93.00 27/11 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
7 часов назад
489
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
611
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
928
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 703
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
QR-платежи начали набирать популярность в розничной торговле и сфере услуг

Российские банки фиксируют рост использования QR-кодов для оплаты товаров и услуг. Согласно аналитике ВТБ, проведенной в преддверии 16-го Инвестиционного форума «Россия зовет!», половина всех QR-платежей приходится на пять ключевых сегментов. Наиболее востребован такой способ оплаты в супермаркетах и сфере развлечений — на эти категории совокупно приходится 17% транзакций. Еще 10% операций совершается в магазинах одежды и обуви, а более 5% — при бронировании туров и экскурсий.

Динамику роста подтверждают и другие участники рынка. В Тинькофф отмечают увеличение количества QR-платежей в сегменте HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе), а также в малом бизнесе, где упрощенная эквайринговая интеграция через QR-коды становится популярной альтернативой традиционным POS-терминалам.

Стимулом для распространения технологии становятся не только удобство и скорость расчетов, но и дополнительные бонусы от торговых сетей. Многие ритейлеры, особенно в сегментах FMCG и fashion-ритейла, предлагают специальные скидки при оплате через QR-код. В туристической отрасли эта технология упрощает процесс бронирования, избавляя клиентов от необходимости вводить реквизиты карты.

По данным ВТБ, в 2025 году объем операций по QR-кодам вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дальнейшему развитию этого способа оплаты будет способствовать запуск с сентября 2026 года универсального QR-стандарта, разрабатываемого Национальной системой платежных карт. Новый стандарт позволит проводить платежи через приложение любого банка, создавая единое платежное пространство и устраняя необходимость в использовании различных видов QR-кодов.

Общерыночные прогнозы подтверждают перспективность альтернативных способов оплаты. Согласно оценкам ВТБ, к 2026 году на долю СБП, электронных кошельков, QR-кодов и биометрии будет приходиться 47% всех безналичных транзакций в России. Росту способствует расширение онлайн-торговли, доля которой в розничном обороте к 2025 году достигла 23%, что вдвое выше показателей 2020 года. Ожидается, что объем транзакций через СБП, QR и биометрию к 2026 году увеличится более чем в пять раз по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о системной трансформации платежных привычек в стране.