Прокуратура помогла рязанской семье, проживающей в аварийном доме
Прокуратура помогла рязанской семье, проживающей в аварийном доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что заявитель совместно с супругой и двумя детьми проживали в муниципальном жилом помещении в доме № 76 на ул. Революции поселка Ухолово, который являлся непригодным для проживания и подлежал расселению.

Администрация района долго не исполняла обязанность в части улучшения жилищных условий граждан.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании предоставить семье вне очереди благоустроенное жилье.

Заявленные требования судом удовлетворены. Семья обеспечена благоустроенной двухкомнатной квартирой.