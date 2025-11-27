Лукашенко заявил, что «как никогда» верит в то, что конфликт на Украине близок к окончанию

Он также отметил, что в мирном плане Трампа по Украине надо прописать все до мелочей. «План работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров», — заявил Лукашенко.