Депутаты областной Думы утвердили изменения в региональное налоговое законодательство

На очередном заседании Рязанской областной Думы в четверг, 27 ноября, депутаты утвердили во 2 чтении изменения в действующий закон Рязанской области «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области». Об этом сообщили в облдуме.

Как было отмечено в 1 чтении, корректировки направлены на стимулирование экспортной деятельности в условиях внешнего санкционного давления и развития системы социальных предприятий. Закон предусматривает для участников внешнеэкономической деятельности, впервые c января 2023 года осуществивших сделки в области внешней торговли и включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, на налоговые периоды на 2026 — 2028 годов установить пониженные налоговые ставки по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения (УСН): в размере 1% при налогообложении «доходов» и 5% - «доходов, уменьшенных на величину расходов».

Кроме того, изменения касаются снижения ставок по налогу, уплачиваемому при применении УСН, с 6% до 3% по доходам и с 15% до 7,5% для доходов, уменьшенных на расходы, для налогоплательщиков, у которых информация о статусе социального предприятия содержится в едином реестре субъектов МСП на конец налогового периода, предшествующего получению льготы, и размер полученного дохода не превышает 250 млн рублей.

Также депутаты рассмотрели по 2 чтении законопроект о внесении изменений в региональный закон «О налоговых льготах». Корректировки разработаны для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, установления новых льгот для отдельных категорий граждан, развития научно-технической сферы и связи.

Согласно принятым поправкам продлено на 2025 -2026 год освобождение от уплаты транспортного налога для участников СВО. Данная льгота теперь также распространяется с 2024 года на граждан, принимавших участие в военных операциях на территориях, прилегающих к районам СВО, и на сотрудников федеральных органов, направлявшихся для выполнения служебных обязанностей. Кроме того, с 2024 года устанавливается освобождение от налога для родителей и супругов указанных лиц в случае их гибели.

Для поддержки научно-технической сферы нормативным документом продляется на 2026-2030 годы нулевая ставка в отношении прибыли от результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам.

Для повышения доступности и качества услуг почтовой связи на 2026 год освобождаются от налога на имущество и транспортного налога организации федеральной почтовой связи.

Также корректировки коснулись льгот для сельскохозяйственных товаропроизводителей: по транспортному налогу — введение обложения мотоциклов и легковых автомобилей; по налогу на имущество — сохранение бессрочной льготы в отношении жилых объектов (вне зависимости от срока его эксплуатации).

«Сохранение налоговой льготы на жилые помещения для сельскохозяйственных организаций будет способствовать снижению дополнительной финансовой нагрузки на предприятия и способствовать предоставлению жилья молодым специалистам АПК, а значит, привлечению кадров в сельскую местность», — отметил Сергей Пупков.

Работая над совершенствованием регионального законодательства, парламентарии приняли изменения в действующий закон «О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области» (ПНС). По инициативе губернатора Павла Малкова для стимулирования предпринимательской активности в регионе с 1 января 2026 года устанавливается применение ПНС в 17 образованных в 2025 году муниципальных округах. Также в связи с изменениями Налогового кодекса РФ, исключившим услуги уличных патрулей и охранников из видов деятельности, в отношении которых индивидуальными предпринимателями может применяться патентная система, региональный закон приведен в соответствие с федеральным законодательством.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин обратил внимание на необходимость своевременного мониторинга эффективности принимаемых мер поддержки:

«Сегодня принят целый блок законов, касающихся предоставления налоговых льгот. Безусловно, поддержка социально значимых отраслей, создание благоприятного делового климата — один из наших приоритетов, особенно в условиях действующих санкций и ограничений. Необходимо понимать, к каким экономическим результатам привели наши законодательные решения. Предлагаю депутатам, министерству финансов, минэкономразвития и налоговой службе усилить совместную работу в этом направлении».