Бюджет Рязанской области на 2026-2028 годы принят в первом чтении

В четверг, 27 ноября, в рамках пленарного заседания депутаты Рязанской облдумы рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Основные параметры главного финансового документа региона представила министр финансов Марина Наумова.

Глава профильного ведомства подчеркнула, что представленный законопроект подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития региона. Бюджет на трехлетний период полностью отвечает принципу долгосрочной устойчивости и сбалансированности, обеспечивает выполнение всех социальных обязательств и предусматривает средства для дальнейшего развития региона. Доходы на 2026 год запланированы в объеме 120,6 млрд рублей, на 2027 год — 117,6 млрд рублей, на 2028 год — 117,9 млрд рублей. Расходы областного бюджета сформированы в размере 125,1 млрд рублей, 121,0 млрд рублей и 120,9 млрд рублей соответственно. Дефицит областной казны на 2026 год предусмотрен в объеме 4,5 млрд рублей (5,4% к собственным доходам областного бюджета), в 2027 году — 3,4 млрд рублей (3,9%), в 2028 году — 3,0 млрд рублей (3,2%).

«Финансирование дефицита планируется за счет казначейских инфраструктурных кредитов, которые уже распределены регионам. На 2026 год для нашей области это 115 млн рублей, на 2027 год — 413 млн рублей. Также будут использованы остатки средств на счете областного бюджета на начало 2026 года в размере 3,7 млрд рублей», — пояснила глава министерства финансов.

Марина Наумова рассказала о формировании доходной части бюджета региона. Так, около 30% поступающих в казну средств — межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Для Рязанской области объем таких поступлений на 2026 год запланирован в размере 37,2 млрд рублей, что на 6% выше уровня текущего года.

«В следующем бюджетном цикле будет дораспределение, но уже сейчас нам запланировано 29,9 млрд рублей на 2027 год и 24,9 млрд рублей на 2028 год. Кроме того, поправками ко второму чтению закона о федеральном бюджете субъектам дополнительно распределены межбюджетные трансферты. Для нашего региона это 3,9 млрд рублей на трехлетний период. Дополнительные средства в основном будут направлены на дорожную деятельность», — добавила Марина Наумова.

Структура собственных доходов региона в ближайшие три года существенно не изменится. По-прежнему областная казна пополняется за счет пяти основных источников: налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, акцизов, налога на имущество и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения. Общий объем таких поступлений на 2026 год прогнозируется в размере 83,4 млрд рублей.

Говоря о расходах областного бюджета, Марина Наумова подчеркнула, что эта часть главного финансового документа формировалась в соответствии с ключевыми приоритетами: выполнение социальных обязательств перед жителями, социальная поддержка участников специальной военной операции и их семей, достижение национальных целей, определенных Президентом России. Всего на социальные выплаты жителям области только в 2026 году предлагается направить почти 19 млрд рублей. При этом по всем видам финансовой помощи предусмотрена индексация на уровне инфляции.

«Основные параметры бюджета представлены. Направления бюджетной политики понятны. При подготовке главного финансового документа региона мы всегда говорим и с министерством финансов, и с губернатором Павлом Викторовичем Малковым о том, что бюджет должен быть реалистичный. Самое главное — не давать пустых обещаний. И, конечно, наши желания должны совпадать с возможностями. Сейчас перед нами стоит задача проработать вопросы эффективности использования бюджетных средств, посмотреть, как работают программы по всем направлениям. По результатам проведенного анализа, возможно, будут подготовлены корректировки ко второму чтению», — подчеркнул, комментируя представленный к обсуждению законопроект, спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

Фомин также сообщил, что на особом контроле депутатского корпуса, как и в предыдущие годы, остается вопрос обеспечения жителей области льготными лекарственными препаратами. Финансирование этого направления на предстоящий трехлетний период будет детально рассмотрено на ближайшем заседании комитета областной Думы по социальным вопросам. Кроме того, глава парламента поднял тему предоставления земельных участков многодетным семьям.

Он напомнил, что в регионе таким родителям была предоставлена возможность вместо надела получить единовременную денежную выплату, и сообщил, что за три года выбор в пользу компенсации сделали 1104 семьи. Однако, по словам Аркадия Фомина, в области остаются многодетные родители, которые предпочли земельный участок, но пока его не получили. При подготовке бюджета ко второму чтению эта тема также будет проработана парламентариями.

После рассмотрения основных параметров главного финансового документа региона на 2026-2028 годы депутаты приняли бюджет в первом чтении. Поправки к законопроекту будут приниматься профильным комитетом до 4 декабря включительно. Далее поступившие предложения парламентарии рассмотрят в профильных комитетах. Второе, окончательное чтение запланировано на 10 декабря.