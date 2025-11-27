55-летнюю рязанку осудили за неуплату алиментов

Установлено, что женщина систематически игнорировала свои финансовые обязательства перед ребенком, накопив долг более 800 тысяч рублей. Суд назначил виновной наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.