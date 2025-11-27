36-летний рязанец хотел убить мать топором

В отдел обратилась 57-летняя жительница Ряжска и сообщила, что сын под угрозой убийством топором выгнал ее из дома. Участковый выехал на место и задержал нарушителя. Возбуждено уголовное дело.