36-летний рязанец хотел убить мать топором
В отдел обратилась 57-летняя жительница Ряжска и сообщила, что сын под угрозой убийством топором выгнал ее из дома. Участковый выехал на место и задержал нарушителя. Возбуждено уголовное дело.
