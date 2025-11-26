В Рязанской области заметили редкую для региона птицу

Жители региона заметили кедровку. Отмечается, что птица обычно не живёт в Рязанской области. Она обитает там, где растут кедры. Иногда кедровки залетают к нам ненадолго — как редкие гости.

В Рязанской области заметили редкую для региона птицу. Об этом сообщает Telegram-анал «Звёздное крыло».

Жители региона заметили кедровку. Отмечается, что птица обычно не живёт в Рязанской области. Она обитает там, где растут кедры.

Иногда кедровки залетают к нам ненадолго — как редкие гости.

Фото: «Звёздное крыло»