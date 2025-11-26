В Рязани врачи спасли женщину с выпадением внутренних органов и миомой матки

По словам врачей, пациентка много лет страдала от выпадения внутренних половых органов и миомы матки. Специалисты Перинатального центра решили провести лечение всех патологий у пациентки за одно вмешательство. Отмечается, что для нашего региона — это уникальная операция. Рязанке провели ампутацию шейки матки, пластику стенок влагалища и мышц тазового дна, затем удалили миоматозный узел, выполнили фиксацию внутренних половых органов сетчатым имплантом. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и в ближайшее время планируется на выписку домой.

