В Рязани волонтеры спасли двух котов, застрявших на высоте
Первый случай произошел в поселке Мехзавода. Волонтеры спасли кота, застрявшего на дереве. Животное благополучно возвращено владельцу. Второй случай произошел на улице Гоголя. Там спасатели сняли кота с крыши девятиэтажного здания. Животное передано заявителю.
В Рязани волонтеры спасли двух котов, застрявших на высоте. Об этом сообщает МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева.
Первый случай произошел в поселке Мехзавода. Волонтеры спасли кота, застрявшего на дереве. Животное благополучно возвращено владельцу.
Второй случай произошел на улице Гоголя. Там спасатели сняли кота с крыши девятиэтажного здания. Животное передано заявителю.