В Рязани волонтеры спасли двух котов, застрявших на высоте

Первый случай произошел в поселке Мехзавода. Волонтеры спасли кота, застрявшего на дереве. Животное благополучно возвращено владельцу. Второй случай произошел на улице Гоголя. Там спасатели сняли кота с крыши девятиэтажного здания. Животное передано заявителю.