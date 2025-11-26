Рязань
В Рязани разыскивают очевидцев наезда на 89-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Авария произошла 17 октября 2025 года, в 14:15, возле дома № 18 на улице Советской Армии. Предварительно, 43-летний водитель автомобиля Changan совершил наезд на пешехода — 89-летнюю жительницу Рязани.

Женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Очевидцев данного происшествия просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08