В Рязани пешеход едва не попал под колеса иномарки, момент попал на видео

Инцидент произошел 25 ноября на улице Молодцова. На кадрах видно, как двое молодых людей переходят дорогу в неположенном месте. Один из них поскользнулся и упал перед проезжающим автомобилем. «Переход дороги в неположенном месте едва не закончился трагедией. Пешеходный переход в 30 метрах», — отметили в посте.

