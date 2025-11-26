Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
489
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
816
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 632
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 607
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязани на четырех улицах отключат электричество 27 ноября
В Рязани на четырех улицах отключат электричество 27 ноября. Об этом сообщают городские электросети.

С 9:30 до 16:00 в связи с проведением первого этапа работ по переводу нагрузок электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

  • ул. Советская (н-п Канищево),
  • Сенной пер (н-п Канищево),
  • ул. Колхозная (н-п Канищево),
  • Вишневый пер. д. 1-15 (н-п Канищево).