В Рязани на четырех улицах отключат электричество 27 ноября

С 9:30 до 16:00 в связи с проведением первого этапа работ по переводу нагрузок электроэнергия будет отключена по следующим адресам: ул. Советская (н-п Канищево), Сенной пер (н-п Канищево), ул. Колхозная (н-п Канищево), Вишневый пер. д. 1-15 (н-п Канищево).