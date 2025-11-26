В Госдуме предложили установить минимальный размер алиментов
Предлагается установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины МРОТ. Законопроект внесен в Госдуму. Уточняется, что для трудоспособных родителей размер алиментов должен составлять не менее: на одного ребенка — половины, на двух детей — трех четвертых, на трех и более детей — полного размера величины МРОТ.
В России предложили установить минимальный размер алиментов. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Нина Останина и Мария Дробот, а также сенатор Айрат Гибатдинов, передало 26 ноября РИА Новости.
