В Госдуме предложили установить минимальный размер алиментов

Предлагается установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины МРОТ. Законопроект внесен в Госдуму. Уточняется, что для трудоспособных родителей размер алиментов должен составлять не менее: на одного ребенка — половины, на двух детей — трех четвертых, на трех и более детей — полного размера величины МРОТ.