Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский

Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни. Причина смерти не указана. Он родился в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ. В 1961—1987 годах совмещал активную съемочную деятельность с работой в театре. С 1987 года работал исключительно в кинематографе, в некоторых фильмах выступая также в качестве режиссера. В 2017 году Шиловский создал театр-студию. Он известен по ролям в работах: «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба».

