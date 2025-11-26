У дворца молодежи в Рязани открылась досуговая площадка

В торжественном открытии площадки участвовали депутат Рязоблдумы Роман Иголкин и начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Татьяна Сарычева. «Эта площадка — не просто место для выступлений, это символ молодости, энергии и новых творческих возможностей. Мы долго мечтали о сцене под открытым небом, где каждый талант и каждая идея найдут свое воплощение — и благодаря совместным усилиям мечта стала реальностью», — отметил директор Дворца молодежи Сергей Прошин. Новая сцена станет площадкой для дебютов и творческих экспериментов, здесь будут проходить концерты и спектакли под открытым небом, мастер‑классы и фестивали.

У дворца молодежи в Рязани открылась досуговая площадка. Об этом сообщает мэрия.

В торжественном открытии площадки участвовали депутат Рязоблдумы Роман Иголкин и начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Татьяна Сарычева.

«Эта площадка — не просто место для выступлений, это символ молодости, энергии и новых творческих возможностей. Мы долго мечтали о сцене под открытым небом, где каждый талант и каждая идея найдут свое воплощение — и благодаря совместным усилиям мечта стала реальностью», — отметил директор Дворца молодежи Сергей Прошин.

Новая сцена станет площадкой для дебютов и творческих экспериментов, здесь будут проходить концерты и спектакли под открытым небом, мастер‑классы и фестивали.