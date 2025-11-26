Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
Чтв, 27
Птн, 28
ЦБ USD 78.59 -0.37 27/11
ЦБ EUR 91.5 0.53 27/11
Нал. USD 79.50 / 80.05 26/11 18:15
Нал. EUR 92.50 / 93.19 26/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
519
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
835
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 653
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 648
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
У дворца молодежи в Рязани открылась досуговая площадка
В торжественном открытии площадки участвовали депутат Рязоблдумы Роман Иголкин и начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Татьяна Сарычева. «Эта площадка — не просто место для выступлений, это символ молодости, энергии и новых творческих возможностей. Мы долго мечтали о сцене под открытым небом, где каждый талант и каждая идея найдут свое воплощение — и благодаря совместным усилиям мечта стала реальностью», — отметил директор Дворца молодежи Сергей Прошин. Новая сцена станет площадкой для дебютов и творческих экспериментов, здесь будут проходить концерты и спектакли под открытым небом, мастер‑классы и фестивали.

У дворца молодежи в Рязани открылась досуговая площадка. Об этом сообщает мэрия.

В торжественном открытии площадки участвовали депутат Рязоблдумы Роман Иголкин и начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Татьяна Сарычева.

«Эта площадка — не просто место для выступлений, это символ молодости, энергии и новых творческих возможностей. Мы долго мечтали о сцене под открытым небом, где каждый талант и каждая идея найдут свое воплощение — и благодаря совместным усилиям мечта стала реальностью», — отметил директор Дворца молодежи Сергей Прошин.

Новая сцена станет площадкой для дебютов и творческих экспериментов, здесь будут проходить концерты и спектакли под открытым небом, мастер‑классы и фестивали.