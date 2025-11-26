Спасскую набережную благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В 2024 году проект по благоустройству Спасской набережной стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек. На его реализацию направили более 90 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. По нацпроекту на Спасской набережной оборудовали две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества. Там появилась входная арка, открытая событийная площадка с навесом, детская спортивная площадка, качели, «Небесный балкон» с креслами и ограждением.

Построена спусковая лестница к Спасскому затону. Проложены дорожки, установлены скамейки и урны, видеонаблюдение и освещение. Вторая прогулочная зона благоустроена в районе парка «Пристань Великая река»: сделаны пешеходные дорожки, мафы, рассказывающие об истории Старой Рязани. также установлены качели и скамейки для отдыха.

В районе пляжа возведена подпорная стенка, на которой расположены шезлонги, скамейки, раздевалка и общественный туалет. Территория оборудована перголами и спасательной вышкой. У пляжа размещена детская спортивная площадка и площадка для пляжного волейбола. Установлено освещение и видеонаблюдение.

Кроме того, между вновь возведенными объектами и существующими смотровыми площадками проложена дорога с двумя автомобильными стоянками и велосипедными стоянками. В рамках проекта также проведено озеленение.

«Продолжаем благоустройство городов и населенных пунктов региона в рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“. По федеральному проекту „Формирование комфортной городской среды“ обновляем территории, которые выбирают сами рязанцы. Преображение общественных пространств зависит от каждого из нас», — прокомментировал губернатор Павел Малков.