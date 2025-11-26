Рязанский прокурор провел проверку в исправительных учреждениях

Андрей Арсяков проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в ИК № 2 УФСИН России по Рязанской области. Спецпрокурор совместно с руководством учреждения осуществил обход промышленной зоны, жилых и иных помещений общежитий отрядов, столовой, камер штрафного изолятора и помещений камерного типа для лиц, допустивших нарушения установленного порядка отбывания наказания. В ходе проверки выявлены отдельные нарушения закона, приняты меры прокурорского реагирования.