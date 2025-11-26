Рязанцы пожаловались на отсутствие света в отремонтированном переходе возле «Барса»

«Света нет от слова совсем», — отметила местная жительница. Напомним, 1 сентября Виталий Артемов сообщил о завершении капитального ремонта подземного перехода на Московском шоссе. Он уточнил, что в ходе работ обновили системы освещения и водоотведения, установили камеры видеонаблюдения и отреставрировали 12 панно с видами Рязани, созданных в советское время.