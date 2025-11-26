Обманутый мошенниками рязанец обратился в прокуратуру

На приеме у заместителя прокурора области Александра Качуренко мужчина рассказал, что перевел телефонным мошенникам 150 тысяч рублей. Он сообщил, что по состоянию здоровья не сможет самостоятельно защитить свои права. Александр Качуренко заявил, что прокуратура проведет проверку. Отмечается, что в 2025 году разрешено и удовлетворено более 60 обращений, связанных с телефонным мошенничеством.