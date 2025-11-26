Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
Чтв, 27
Птн, 28
ЦБ USD 78.59 -0.37 27/11
ЦБ EUR 91.5 0.53 27/11
Нал. USD 79.50 / 80.05 26/11 18:15
Нал. EUR 92.50 / 93.19 26/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
519
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
835
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 653
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 648
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Обманутый мошенниками рязанец обратился в прокуратуру
На приеме у заместителя прокурора области Александра Качуренко мужчина рассказал, что перевел телефонным мошенникам 150 тысяч рублей. Он сообщил, что по состоянию здоровья не сможет самостоятельно защитить свои права. Александр Качуренко заявил, что прокуратура проведет проверку. Отмечается, что в 2025 году разрешено и удовлетворено более 60 обращений, связанных с телефонным мошенничеством.

Житель Клепиковского района, обманутый мошенниками, обратился в прокуратуру. Об этом сообщили 25 ноября в пресс-службе надзорного органа.

На приеме у заместителя прокурора области Александра Качуренко мужчина рассказал, что перевел телефонным мошенникам 150 тысяч рублей.

Он сообщил, что по состоянию здоровья не сможет самостоятельно защитить свои права.

Александр Качуренко заявил, что прокуратура проведет проверку.

Отмечается, что в 2025 году разрешено и удовлетворено более 60 обращений, связанных с телефонным мошенничеством.