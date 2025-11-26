Над Рязанской областью сбили БПЛА

С 20:00 до 23:00 над регионами РФ перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников: 10 БПЛА — над территорией Курской области, 4 — над территорией Белгородской области, 3 — над акваторией Азовского моря, 1 — над территорией Ростовской области, 1 — над территорией Рязанской области. Ранее в Рязанской области объявили угрозу БПЛА.