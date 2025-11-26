Минтранс предложил штрафовать россиян через систему распознавания лиц. Об этом 26 ноября
Через систему распознавания лиц предложили штрафовать россиян, которые нарушили правила на инфраструктуре железнодорожного транспорта.
Изменения планируют внести в законы «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте в РФ». Поправки предполагают, что персональные биометрические данные смогут обрабатывать без разрешения.
Кроме того, предложили смонтировать автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений в зонах «повышенной опасности».
В Минтрансе объяснили проект поправок ростом числа пострадавших при переходе путей в неположенных местах (в 2024 году погибли 1,1 тысяч человек, за семь месяцев 2025 года — 580).
В Центре биометрических технологий газете заявили, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована «как технически, так и нормативно».
В Минцифры сообщили «Ъ», что законопроект в ведомство еще не поступил.