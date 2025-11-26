Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 2025 15:54
472
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
802
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 617
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 578
Через систему распознавания лиц предложили штрафовать россиян, которые нарушили правила на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Изменения планируют внести в законы «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте в РФ». Поправки предполагают, что персональные биометрические данные смогут обрабатывать без разрешения. Кроме того, предложили смонтировать автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений в зонах «повышенной опасности». В Минтрансе объяснили проект поправок ростом числа пострадавших при переходе путей в неположенных местах.

Минтранс предложил штрафовать россиян через систему распознавания лиц. Об этом 26 ноября сообщил «Ъ».

Через систему распознавания лиц предложили штрафовать россиян, которые нарушили правила на инфраструктуре железнодорожного транспорта.

Изменения планируют внести в законы «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте в РФ». Поправки предполагают, что персональные биометрические данные смогут обрабатывать без разрешения.

Кроме того, предложили смонтировать автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений в зонах «повышенной опасности».

В Минтрансе объяснили проект поправок ростом числа пострадавших при переходе путей в неположенных местах (в 2024 году погибли 1,1 тысяч человек, за семь месяцев 2025 года — 580).

В Центре биометрических технологий газете заявили, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована «как технически, так и нормативно».

В Минцифры сообщили «Ъ», что законопроект в ведомство еще не поступил.