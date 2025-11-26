Генсек НАТО Рютте назвал возможный срок завершения конфликта на Украине

Как заявил Рютте, украинский конфликт может завершиться до конца 2025 года. При этом, как отметил генсек НАТО, прогнозировать что-то сложно. «Всегда сложно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир скоро наступит», — сказал Рютте. Он добавил, что после женевских переговоров нужно провести еще несколько встреч, а также отдельно обсудить некоторые вопросы с ЕС и НАТО.

