За ночь над российскими регионами сбили 249 украинских БПЛА
Отмечается, что беспилотники уничтожили: 116 БПЛА — над акваторией Черного моря, 76 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 23 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Курской области, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Липецкой области.
За ночь над российскими регионами сбили 249 украинских БПЛА. Об этом пишет Минобороны.
