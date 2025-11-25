За ночь над российскими регионами сбили 249 украинских БПЛА

Отмечается, что беспилотники уничтожили: 116 БПЛА — над акваторией Черного моря, 76 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 23 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Курской области, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Липецкой области.