ВСУ нанесли массированную атаку на Краснодарский край, пострадали шесть человек
Отмечается, что ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Самая сложная обстановка — в Новороссийске, где пострадали четверо россиян, и Геленджике. В первом городе развернут пункт временного размещения.
ВСУ нанесли массированную атаку на Краснодарский край. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.
