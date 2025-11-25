Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 78.92 -0.1 25/11
ЦБ EUR 91.37 0.81 25/11
Нал. USD 79.70 / 79.20 25/11 12:45
Нал. EUR 92.00 / 93.30 25/11 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
Вчера 15:54
364
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
729
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 563
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 397
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
ВСУ нанесли массированную атаку на Краснодарский край, пострадали шесть человек
Отмечается, что ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Самая сложная обстановка — в Новороссийске, где пострадали четверо россиян, и Геленджике. В первом городе развернут пункт временного размещения.

ВСУ нанесли массированную атаку на Краснодарский край. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Самая сложная обстановка — в Новороссийске, где пострадали четверо россиян, и Геленджике. В первом городе развернут пункт временного размещения.