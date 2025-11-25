ВСУ нанесли массированную атаку на Краснодарский край, пострадали шесть человек

Отмечается, что ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Самая сложная обстановка — в Новороссийске, где пострадали четверо россиян, и Геленджике. В первом городе развернут пункт временного размещения.