ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

В ночь на 25 ноября ВС РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины, которые обеспечивают их работу, а также местам хранения беспилотников дальнего действия. Отмечается, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами «Кинжал», ударными БПЛА. Помимо этого, российские войска освободили населенный пункт Иванополье Донецкой Народной Республики.

