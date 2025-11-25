Рязань
В Рязани массово отключат воду 26 и 27 ноября
По данным водоканала, будет организован подвоз технической воды по следующим адресам: ул. Черновицкая, д. 34 корп.2, ул. Островского — ул. Полетаева.

В Рязани массово отключат воду 26 и 27 ноября. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет с 8:00 26 числа до 4 утра 27-го по следующим адресам:

  • 1-й Рязанский проезд 1, 1 корп.1, 2, 3;
  • 1-я Нагорная 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а с/т «Яблонька», 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;
  • 3-й Нефтезаводской проезд 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 31, 139;
  • Голенчинская 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 корп.1, 38, 39, 40, 41, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 52 корп.1, 52 корп.2, 52 корп.3, 52 корп.4, 52 корп.5, 52а, 52б, 53, 53а, 53б, 54, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 54 корп.5, 54 корп.6, 54 корп.7, 54а, 54 г, 54ж, 55, 56, 57, 57 корп.1, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 корп.1, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108;
  • Никуличенская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48а, 48б, 50, 52, 54, 54 корп.1, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98 корп.1, 100, 102, 104а, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 137 с/т «литейщик»;
  • Пронская 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 27 корп.1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 корп.1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 74 корп.1, 82, 84, 86, 88, 88 корп.1, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 104а;
  • Рязанская 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 5, 6 корп.1, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 23, 25, 29, 33, 39, 47, 47 с/т «строитель-6» уч.2, 48, 50, 51, 51 с/т «Строитель-6» уч.1а, 55, 103, 141;
  • Хлебная 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67

Снижена подача холодной воды: п. Телецентр, ул. Баженова, ул. Светлая, ул. Родниковая, ул. Ключевая, Голенчинское шоссе, Славянский проспект, Старая Дубрава, Снежная, 1-й Старосадский проезд, 2-й Старосадский проезд, 3-й Старосадский проезд, ул. Старый сад, ул. Пугачева д. 11/19, 3а, ул. Рытикова 18, Куйбышевское шоссе 5 В.

Кроме того, ресурса не будет с 9:00 26 ноября до 4:00 27-го числа по адресам:

  • 1- й Сысоевский проезд с 1 по 15 (нечетная сторона) и со 2 по 16 (четная сторона);
  • 2-й Сысоевский проезд 1, 3, 5, 6, 16;
  • Березовая 1, 1 корп.1, 1 корп.10, 1 корп.12, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 3, 3 корп.1, 4, 6, 8, 10, 12;
  • Гайдара с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Гоголя с 3 по 37 (нечетная сторона) и со 2 по 44 (четная сторона);
  • Корнилова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Котовского с 1 по 43 (нечетная сторона) и со 2 по 20 (четная сторона);
  • Кутузова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 62 (четная сторона);
  • Мусоргского с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 66 (четная сторона);
  • Нахимова с 1 по 13 (нечетная сторона) и со 2 по 68 (четная сторона);
  • Полетаева с 1 по 33 (нечетная сторона) и со 2 по 32 (четная сторона);
  • проезд Котовского с 1 по 21 (нечетная сторона);
  • Сысоевская с 1 по 39 (нечетная сторона) и со 2 по 22 (четная сторона);
  • Толстого 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 12, 12а, 14/19;
  • Ушакова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Черновицкая с 1 по 27 (нечетная сторона) и со 2 по 54 (четная сторона);
  • Чернышевского 3, 4, 6, 6а, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 8, 8а, 10, 16-16а (ОГБПОУ РСК);
  • Щорса с 1 по 37 (нечетная сторона) и со 2 по 36 (четная сторона);
  • Берёзовая 1и (МБДОУ Детский сад № 43);
  • Гоголя 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылева), 36 к1 (МБДОУ Детский сад № 99), 37а (МБДОУ Детский сад № 136);
  • ВНС Парковая — Братиславская, 4.

По данным водоканала, будет организован подвоз технической воды по следующим адресам: ул. Черновицкая, д. 34 корп.2, ул. Островского — ул. Полетаева.