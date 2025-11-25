В Госдуме предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

По словам депутата Леонида Слуцкого, пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет лишь часть от заработной платы матери, что создает серьезную нагрузку на бюджет. Он отметил, что цель инициативы — предотвратить ситуации, когда семьи оказываются в долговой яме в период уменьшения их доходов.

В Госдуму внесли законопроект с предложением отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете. Об этом 25 ноября сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, говорится на сайте партии.

По его словам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет лишь часть от зарплаты матери, что создает серьезную нагрузку на бюджет.

Слуцкий отметил, что цель инициативы — предотвратить ситуации, когда семьи оказываются в долговой яме в период уменьшения их доходов.