Черногория отменит безвиз для россиян к концу сентября 2026 года

Отмечается, что к концу сентября 2026 Черногория должна привести свои визовые правила «в соответствие с политикой ЕС». Сейчас в Черногорию можно въезжать на 30 дней просто по загранпаспорту.