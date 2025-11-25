Черногория отменит безвиз для россиян к концу сентября 2026 года
Отмечается, что к концу сентября 2026 Черногория должна привести свои визовые правила «в соответствие с политикой ЕС». Сейчас в Черногорию можно въезжать на 30 дней просто по загранпаспорту.
Черногория отменит безвиз для россиян к концу сентября 2026 года. Об этом сообщает RTVI.
