«Вкусно — и точка» хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки

Согласно документам Роспатента, заявки на регистрацию знаков «Стрипсы», «Чикен», «Тарт», «Комбо», «Бамбл», «Бабл», «Омлеттер» и «Айс» поданы 21 ноября. В качестве заявителя указано ООО «Система ПБО». Отмечается, что под товарными знаками сеть будет продавать блюда из птицы, кондитерские изделия, мороженое, напитки, омлеты, а также оказывать услуги кафе.