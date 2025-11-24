В Рязанской области выбрали символ Новогодней столицы-2026
Символом Новогодней столицы-2026 стала матрешка. Автором их дизайна стала завотделом сохранения культурного наследия областного научно-методического центра народного творчества Екатерина Соколова. Матрешек установят на Лыбедском бульваре. Отмечается, что они будут одеты в традиционных праздничных женских костюмах Михайловского, Касимовского, Ряжского, Сапожковского и Сараевского районов.
