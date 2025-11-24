В Рязанской области ввели карантин по бешенству

Отмечается, что на территории села Алешино в Сасовском округе на личном подворье обнаружили случаи заболевания бешенством животных. Карантин ввели с 21 ноября 2025 года на 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного. Запрещается лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз невакцинированных восприимчивых животных, снятие шкур с трупов.