В Рязанской области иномарка сбила 16-летнего подростка
В Рязанской области иномарка сбила 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 21 ноября, в Рыбном.

59-летний местный житель на «Фольксваген Пассат», по предварительной информации, наехал на 16-летнего пешехода.

Несовершеннолетний обращался за медпомощью.

По факту ДТП проводится проверка.