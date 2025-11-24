В Рязанской области иномарка сбила 16-летнего подростка
Отмечается, что авария случилась в пятницу, 21 ноября, в Рыбном. 59-летний местный житель на «Фольксваген Пассат», по предварительной информации, наехал на 16-летнего пешехода. Несовершеннолетний обращался за медпомощью. По факту ДТП проводится проверка.
