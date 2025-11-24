Россиян предупредили о штрафах за новогодний декор

По словам юриста, формально гирлянды и другой праздничный декор не запрещены, но иногда за них могут оштрафовать. «Чаще всего споры вызывают украшения в подъезде, так как лестничные клетки, площадки и коридоры считаются путями эвакуации. А по нормам пожарной безопасности они должны быть свободными от любых предметов, которые могут помешать движению или распространить пожар», — рассказал Русяев. Он также подчеркнул, что вопросы также могут вызывать объёмные композиции на входных дверях. Помимо этого, штраф можно получить за украшение фасада дома.

