На Рязанской ВДНХ начали монтировать каток
Пространство уже активно готовят к праздничным мероприятиям. «Резиденция традиций» пополнила ассортимент новогодних украшений от мастеров региона. За центральным павильоном «Рязань» начал просматриваться каток.
На Рязанской ВДНХ начали монтировать каток. Об этом сообщает Telegram-канал «субЪкультура».
Пространство уже активно готовят к праздничным мероприятиям.
«Резиденция традиций» пополнила ассортимент новогодних украшений от мастеров региона.
За центральным павильоном «Рязань» начал просматриваться каток.