На Рязанской ВДНХ начали монтировать каток

Пространство уже активно готовят к праздничным мероприятиям. «Резиденция традиций» пополнила ассортимент новогодних украшений от мастеров региона. За центральным павильоном «Рязань» начал просматриваться каток.