И. о. министра образования Рязанской области назначен Евгений Хазов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее он занимал должность замминистра.
Напомним, с сентября этого года должность и. о. министра образования Рязанской области занимала Александра Кондратьева.