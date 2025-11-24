Губернатор Рязанской области Павел Малков провел личный прием граждан

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел личный прием граждан в приемной президента РФ и рассмотрел ряд обращений. В работе участвовали руководители региональных министерств и ведомств, сообщили в пресс-службе облправительства. Вопросы, с которыми обратились к губернатору рязанцы, касались возможности расширения мер соцподдержки, развития инфраструктуры для реабилитации детей с инвалидностью, строительства спортивных объектов и приведения в порядок автодорог.

В частности, жительница Рязани Марина Зайцева обратила внимание на необходимость улучшения условий для оказания реабилитационной помощи детям в городе. Сейчас специализированная помощь оказывается на базе многопрофильного центра «Сосновый бор» и лечебно-реабилитационного центра «Дом ребенка». В отделении для детей с ОВЗ устарело оборудование и нет доступной среды.

«Мы уже работаем над этим: до конца года откроем обновленное отделение для детей с поражением нервной системы и опорно-двигательного аппарата на улице Новоселов, 33А. Площадь увеличится почти втрое, создаем полноценную доступную среду и устанавливаем новое оборудование. В декабре обязательно приеду лично — посмотрю, что получилось и что еще нужно улучшить»", — сказал Павел Малков.

Глава региона поручил зампреду правительства — министру здравоохранения региона Александру Пшенникову держать на контроле работу учреждения, организовать у здания парковку и пешеходные маршруты.

Многодетная рязанка Ольга Вилкова подняла тему увеличения регионального маткапитала в зависимости от количества детей. Павел Малков поручил министру труда и соцзащиты населения Андрею Кричинскому подготовить соответствующие нормативно-правовые акты.

«Сейчас при рождении третьего и четвертого ребенка выплачиваем 89,7 тысяч рублей, а с 1 января сумма будет проиндексирована — около 94 тысяч рублей. Для семей с пятью и более детьми размер выплаты — 120 тысяч рублей», — сказал глава региона.

Елена Карпейчик из Захаровского района обратилась с вопросом о ремонте железобетонного моста у села Байдики. Эта дорога — кратчайший путь до райцентра, по ней проходит школьный маршрут, отметила она. Работы по капремонту объекта по поручению губернатора включат в план 2026 года. Конструкции полностью заменят, работы начнутся весной.

Сергей Калмыков из Скопинского района интересовался сроками строительства Ледового дворца в муниципалитете. Новый спорткомплекс появится в селе Вослебово, работы уже начались и идут по графику. Завершить их планируется к концу 2026 года.

В новом учреждении появится ледовая арена с 200 зрительными местами и тренажерный зал.

«Площадок для занятий хоккеем в районе недостаточно. Будем исправлять ситуацию. Каток будет работать для хоккеистов и фигуристов не только из Скопинского района, но и соседних. У нас в целом серьезные планы по развитию хоккея в регионе», — подчеркнул Павел Малков.

Наталья Цыпич из Рыбного интересовалась возможностью увеличения финансовой поддержки на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на помощь ветеранам СВО и их семьям, инвалидам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Глава региона поручил министру территориальной политики Жанне Фоминой проработать такую возможность, подчеркнув важность реализации подобных проектов в регионе.

«Таких инициатив сегодня больше, чем мы можем поддержать. Это нужно менять — будем выделять дополнительные средства, чтобы помочь хорошим проектам развиваться», — сказал губернатор.

Злата Железнякова из Рязани подняла тему «кричащих» вывесок на исторических зданиях в центре города, которые портят их облик. Павел Малков отметил, что в 2022 году в области приняли дизайн-код в историческом центре города, и эту работу нужно продолжать. Это касается и вывесок, и цвета фасадов, и общего состояния зданий.

Губернатор поручил инспекции по охране объектов культурного наследия и администрации Рязани подготовить предложения: расширить действие дизайн-кода на другие улицы и усилить контроль за его соблюдением.