ЦБ понизил курс доллара на 25 ноября

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 78,9202 рубля. Это на 10 копеек ниже предыдущего показателя. Курс евро повышен на 80 копеек, до 91,3672 рубля. Курс юаня практически не изменился и составил 11,0516 рубля.