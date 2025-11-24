32-летнего рязанца осудили за грабеж и угрозу убийством

Отмечается, что в октябре 2024 года осужденный приехал на работу к знакомой. С одним из сотрудников возник конфликт. Злоумышленник угрожал ему ножом. В январе 2025 года мужчина украл продукты из магазина села Поляны на сумму более 5 тысяч рублей и ограбил другой торговый павильон, похитив алкоголь на сумму более 11 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

32-летнего жителя Рязанского района осудили по трем статьям — за угрозу убийством, кражу и грабеж. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Отмечается, что в октябре 2024 года осужденный приехал на работу к знакомой. С одним из сотрудников возник конфликт. Злоумышленник угрожал ему ножом.

В январе 2025 года мужчина украл продукты из магазина села Поляны на сумму более 5 тысяч рублей и ограбил другой торговый павильон, похитив алкоголь на сумму более 11 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.