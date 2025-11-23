Врач Кондрахин: чрезмерное употребление соевого соуса может привести к инсульту

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что чрезмерное употребление соевого соуса может привести к инсульту и гипертонии. Об этом он 23 ноября рассказал «SHOT ПРОВЕРКЕ». По словам Кондрахина, соевый соус, который обычно подают к блюдам японской кухни, богат натрием. Он задерживает жидкость в организме, провоцируя рост артериального давления и создавая дополнительную нагрузку на сосуды, мозг и почки. Специалист рекомендовал есть японскую кухню, в том числе суши и роллы, не больше 1-2 раз в месяц.

