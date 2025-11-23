Рязань
В России застройщиков начнут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья
В России застройщиков начнут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» рассказал зампред правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, решение об отсрочке штрафов застройщикам за перенос сроков планируется отменить с 2026 года.

«По правилам, если переносишь сроки, должен платить штрафы. Когда СВО, высокая ставка, мы понимали, что застройщики не могут достроить в эти сроки. Поэтому мы дали нормативное послабление переносить сроки без штрафов», — объяснил Хуснуллин.

Однако, по его данным, с переносом сроков сдачи жилья столкнулись уже более 132 тысяч заемщиков, число таких проектов увеличилось до 19%.

Поэтому совместно с правительством решено не продлевать эту норму с 2026 года, добавил Хуснуллин.