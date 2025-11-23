В России застройщиков начнут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья

По словам зампреда правительства Марата Хуснуллина, решение об отсрочке штрафов застройщикам за перенос сроков планируется отменить с 2026 года. «По правилам, если переносишь сроки, должен платить штрафы. Когда СВО, высокая ставка, мы понимали, что застройщики не могут достроить в эти сроки. Поэтому мы дали нормативное послабление переносить сроки без штрафов», — объяснил Хуснуллин. Однако, по его данным, с переносом сроков сдачи жилья столкнулись уже более 132 тысяч заемщиков, число таких проектов увеличилось до 19%. Поэтому совместно с правительством решено больше не продлевать эту норму, добавил Хуснуллин.

