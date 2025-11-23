Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
575
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 475
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 055
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 624
Президент США Дональд Трамп заявил о продаже «огромных партий» оружия НАТО для Украины. Его слова 23 ноября передали «Известия».

Как заявил американский президент, ему от предыдущей администрации достался военный конфликт, за который киевское руководство не выразило никакой благодарности.

«Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России. США продолжают продавать НАТО огромное количество оружия для передачи Украине», — заявил он.