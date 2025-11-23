Трамп заявил о продаже «огромных партий» оружия НАТО для Украины

Как заявил американский президент, ему от предыдущей администрации достался военный конфликт, за который киевское руководство не выразило никакой благодарности. «Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России. США продолжают продавать НАТО огромное количество оружия для передачи Украине», — указал он.

Президент США Дональд Трамп заявил о продаже «огромных партий» оружия НАТО для Украины. Его слова 23 ноября передали «Известия».

