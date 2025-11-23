Рязань
«Скопинский маньяк» возглавил рейтинг самых упоминаемых в СМИ преступников
«Скопинский маньяк» Виктор Мохов возглавил рейтинг самых упоминаемых в СМИ преступников. Об этом сообщил «Ъ».

Согласно данным газеты, «скопинского маньяка» упоминали в СМИ 28 тысяч 382 раза.

Первые сведения в прессе о Мохове появились после его ареста и освобождения двух девушек, которые провели три с половиной года в подземном бункере.

«Скопинским маньяком» мужчину впервые назвало украинское издание «Факты и комментарии».

После оглашения приговора имя Мохова всплывало редко. Затем в 2018 году Первый канал выпустил эпизод ток-шоу «На самом деле» про «расследование тайны „скопинского маньяка“».

В 2020 году интервью у Мохова брал корреспондент «Комсомольской правды», в 2021 году — Ксения Собчак.

В 2022-м он стал фигурантом нового уголовного дела — за сокрытие убийства. В 2024 году преследование прекратили по истечению срока давности.

Следом за Моховым в рейтинге по упоминаемости в СМИ идут «ангарский маньяк» Михаил Попков, Андрей Чикатило, «битцевский маньяк» Александр Пичушкин, Сергей Головкин («Фишер»), «новосибирский монстр» Евгений Чуплинский, «тольяттинский потрошитель» Олег Рыльков, «новокузнецкий монстр» Александр Спесивцев, «Раскольников в юбке» Ирина Гайдамачук, «белинский каннибал» Александр Бычков.

Все новости о «скопинском маньяке» можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.