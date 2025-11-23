Рязань
Самарца высадили из поезда из-за скандала, он проник в дом рязанки и ограбил ее
В селе Огородниково Спасского района самарец проник в дом рязанки и ограбил ее. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, 41-летнего жителя Самарской области из-за скандала высадили из электропоезда, идущего из Москвы. На платформе в селе Огородниково мужчина заметил дачу 53-летней рязанки, взломал окно и проник в дом.

Он постирал одежду, помылся, покушал и выпил алкоголь, которое нашел в холодильнике. В комнате злоумышленник обнаружил золотые украшения стоимостью 40 тысяч рублей и забрал их.

Утром мужчина отправился в Самару. Позже его узнали в поезде, сведения передали полицейским, разыскиваемого задержали.

Ранее злоумышленника неоднократно осудили за квартирные кражи. Он провел в местах лишения свободы более 10 лет и освободился около двух лет назад.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет тюрьмы. Подозреваемого взяли под стражу.