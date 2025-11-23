Рязанцы сообщили об эвакуации Центрального автовокзала
Инцидент произошел 23 ноября. Отмечается, что рязанцев попросили покинуть территорию автовокзала. По словам очевидцев, эвакуация произошла якобы из-за оставленной на втором этаже сумки. На кадрах видно, что на месте работали полицейские. Уточняется, что сейчас людей впустили на территорию автовокзала. Официально информацию не комментировали.
Фото: Telegram-канал «Новости Рязань», видео: «ТОПОР | Новости Рязани»