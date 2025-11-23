Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
581
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 477
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 063
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 630
Рязанцы сообщили об эвакуации Центрального автовокзала
Инцидент произошел 23 ноября. Отмечается, что рязанцев попросили покинуть территорию автовокзала. По словам очевидцев, эвакуация произошла якобы из-за оставленной на втором этаже сумки. На кадрах видно, что на месте работали полицейские. Уточняется, что сейчас людей впустили на территорию автовокзала. Официально информацию не комментировали.

Рязанцы заявили об эвакуации Центрального автовокзала на Московском шоссе. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Инцидент произошел 23 ноября. Отмечается, что рязанцев попросили покинуть территорию автовокзала.

По словам очевидцев, эвакуация произошла якобы из-за оставленной на втором этаже сумки. На кадрах видно, что на месте работали полицейские.

Уточняется, что сейчас людей впустили на территорию автовокзала.

Официально информацию не комментировали.

Фото: Telegram-канал «Новости Рязань», видео: «ТОПОР | Новости Рязани»