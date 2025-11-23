Рязань попала в лидеры дорогих туристических направлений в новогодние праздники
Рязань попала в лидеры дорогих туристических направлений в новогодние праздники. Об этом 22 ноября сообщило ТАСС со ссылкой на «Циан».
Цены на посуточную аренду жилья в новогодние праздники в Рязани в среднем выросли до 8,2 тысяч рублей. Это примерно в два раза выше базовых ставок аренды.
Уточняется, что в «новогоднюю столицу» отправляются в этом году большими компаниями — в среднем вшестером.
Также в список самых дорогих направлений для зимнего отдыха попали Великий Устюг (9,5 тысяч рублей/сутки), Москва (8,6 тысяч рублей/сутки). Ниже всего цены в Сортавале, Ессентуках, Иркутске и Уфе (2,9-3,5 тысяч рублей/сутки).
