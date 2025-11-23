На Северной окружной произошло ДТП
Авария случилась вечером 23 ноября на Северной окружной. На кадрах видно, что столкнулись две легковушки, один из автомобилей развернуло после ДТП. Данных о пострадавших не поступало. Сервис «Яндекс Карты» информирует, что на участке дороги затруднено движение. Подробности уточняются.
Фото и видео: Telegram-канал «Рязанский слон»