На Северной окружной произошло ДТП

Авария случилась вечером 23 ноября на Северной окружной. На кадрах видно, что столкнулись две легковушки, один из автомобилей развернуло после ДТП. Данных о пострадавших не поступало. Сервис «Яндекс Карты» информирует, что на участке дороги затруднено движение. Подробности уточняются.